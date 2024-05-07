"Метастазы по всему телу": Фриске рассказала о сестре, у которой случился рецидив рака

Блогерша и экс-солистка "Блестящих" Наталья Фриске рассказала подписчикам об ухудшении состояния двоюродной сестры Татьяны Гончаренко, которая борется с раком.
По словам Фриске, у родственницы случился рецидив, сейчас у неё метастазы по всему телу.
"Печень очень разрушена. Лечили в Турции и Израиле, но только вытянули деньги и лечили не от того", — заявила исполнительница.
Сестра Жанны Фриске ещё летом 2022 года собирала средства на лечение сестры. Тогда у женщины метастазы обнаружили в позвоночнике и печени, но после курса химиотерапии в Турции она пошла на поправку.
Блогерша заверила, что постоянно находится на связи с Татьяной и её семьей.
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