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"Метастазы по всему телу": Фриске рассказала о сестре, у которой случился рецидив рака

Наталья Фриске рассказала об ухудшении состояния онкобольной двоюродной сестры

0:55
Шоу-бизнес

Блогерша и экс-солистка "Блестящих" Наталья Фриске рассказала подписчикам об ухудшении состояния двоюродной сестры Татьяны Гончаренко, которая борется с раком.

Наталья Фриске рассказала об ухудшении состояния онкобольной двоюродной сестры
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм is licensed under public domain

По словам Фриске, у родственницы случился рецидив, сейчас у неё метастазы по всему телу.

"Печень очень разрушена. Лечили в Турции и Израиле, но только вытянули деньги и лечили не от того", — заявила исполнительница.

Сестра Жанны Фриске ещё летом 2022 года собирала средства на лечение сестры. Тогда у женщины метастазы обнаружили в позвоночнике и печени, но после курса химиотерапии в Турции она пошла на поправку.

Блогерша заверила, что постоянно находится на связи с Татьяной и её семьей.

Ранее Кристина Асмус прервала молчание после новости о третьей женитьбе Гарика Харламова.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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