Как отреагировала Кристина Асмус на новость о свадьбе Харламова

Кристина Асмус опубликовала фото с Алтая после новости о третьей женитьбе Харламова

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса театра и кино Кристина Асмус в своем блоге поделилась снимком из поездки на Алтай. Она отметила, что сбылась одна из ее мечт.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм is licensed under public domain

Артистка не стала скрывать от поклонников свих эмоций во время путешествия.

"Это Алтай! Мама дорогая! Одна из мечт сбылась", — написала она.

Поклонники отметили, что это первая публикация Асмус после новости о том, что ее бывший супруг, комик Гарик Харламов сделал предложение своей возлюбленной, актрисе Катерине Ковальчук. В своем блоге юморист намекнул на то, что собирается отправиться в ЗАГС в третий раз.

При этом Кристина Асмус, которая воспитывает от экс-супруга дочь Анастасию, пока никаких прямых комментариев о решении Харламова не давала.

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