Как отреагировала Кристина Асмус на новость о свадьбе Харламова

Актриса театра и кино Кристина Асмус в своем блоге поделилась снимком из поездки на Алтай. Она отметила, что сбылась одна из ее мечт.
Артистка не стала скрывать от поклонников свих эмоций во время путешествия.
"Это Алтай! Мама дорогая! Одна из мечт сбылась", — написала она.
Поклонники отметили, что это первая публикация Асмус после новости о том, что ее бывший супруг, комик Гарик Харламов сделал предложение своей возлюбленной, актрисе Катерине Ковальчук. В своем блоге юморист намекнул на то, что собирается отправиться в ЗАГС в третий раз.
При этом Кристина Асмус, которая воспитывает от экс-супруга дочь Анастасию, пока никаких прямых комментариев о решении Харламова не давала.
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