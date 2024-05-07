Дженнифер Лопес пришла одна на бал Met Gala на фоне слухов о ссоре с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес появилась на Met Gala без Бена Аффлека из-за съемок актера

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудская актриса Дженнифер Лопес появилась на красной ковровой дорожке Met Gala без своего супруга, актера Бена Аффлека. Причиной стала занятость артиста на съемках фильма "Расплата" в Лос-Анджелесе.

Фото: youtube.com by канал Entertainment Tonight is licensed under public domain

Предполагалось, что супруги разделились из-за появившихся слухов о разладе в паре, однако издание People выяснило — семейные трудности здесь не при чем. Аффлек занят на съемочной площадке второй части картины "Расплата" и просто не смог оказаться в нужный вечер в Нью-Йорке.

Однако Дженнифер Лопес сияла на мероприятии и без присутствия супруга. Она появилась в сверкающем платье от Schiaparelli. Сообщается, что на работу и изготовление наряда потратили 800 часов ручной работы.

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