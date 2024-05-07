Как спасти кота от злющего клеща: что делать, если паразит уже впился в беззащитного пушистика

Ветеринары рассказали, как обезопасить кошку от клеща

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если ваша кошка свободно перемещается по дачному участку, не удивительно, что она может стать жертвой клещей.

Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эти паразиты, начиная с ранней весны, могут представлять реальную угрозу для здоровья животного, находясь в высокой траве.

К сожалению, клещи могут быть носителями разнообразных заболеваний, в том числе гемобартеллеза и пироплазмоза.

При заражении одним из этих заболеваний у кошки могут проявиться следующие симптомы: потемнение мочи, одышка, слабость, проблемы с задними лапами и лихорадка до 40 градусов.

При обнаружении клеща на кошке важно быстро принять меры, чтобы предотвратить передачу инфекции. Рекомендуется, чтобы кто-то помогал вам, удерживая и успокаивая животное.

Используйте перчатки для удаления клеща, захватывая его как можно ближе к голове с помощью специального инструмента или пинцета. Аккуратно выкручивайте паразита, стараясь не оторвать головку.

Уничтожьте клеща или отправьте его на анализ в лабораторию. Обработайте место укуса спиртом.