Как спасти кота от злющего клеща: что делать, если паразит уже впился в беззащитного пушистика

Если ваша кошка свободно перемещается по дачному участку, не удивительно, что она может стать жертвой клещей.
Эти паразиты, начиная с ранней весны, могут представлять реальную угрозу для здоровья животного, находясь в высокой траве.
К сожалению, клещи могут быть носителями разнообразных заболеваний, в том числе гемобартеллеза и пироплазмоза.
При заражении одним из этих заболеваний у кошки могут проявиться следующие симптомы: потемнение мочи, одышка, слабость, проблемы с задними лапами и лихорадка до 40 градусов.
При обнаружении клеща на кошке важно быстро принять меры, чтобы предотвратить передачу инфекции. Рекомендуется, чтобы кто-то помогал вам, удерживая и успокаивая животное.
Используйте перчатки для удаления клеща, захватывая его как можно ближе к голове с помощью специального инструмента или пинцета. Аккуратно выкручивайте паразита, стараясь не оторвать головку.
Уничтожьте клеща или отправьте его на анализ в лабораторию. Обработайте место укуса спиртом.
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