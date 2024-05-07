Хотите раскрыть по-новому вкус морепродуктов — попробуйте с каджунским масляным соусом. Готовится очень просто!

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Каджунский масляный соус: идеален для морепродуктов

0:47
Еда

Каджунский масляный соус — идеально подходит для того, чтобы макать в него морепродукты, например, креветки.

Каджунский масляный соус: идеален для морепродуктов
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Guy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1/2 стакана несолёного сливочного масла
  • 2 столовые ложки измельчённого красного лука
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 2 чайные ложки приправы для морепродуктов
  • 1 чайная ложка измельчённого чеснока
  • 1 чайная ложка острого соуса
  • 1/2 чайной ложки сушёной петрушки

Приготовление

Растопите сливочное масло в сотейнике на средне-слабом огне. Добавьте лук, лимонный сок, приправу для морепродуктов, чеснок, острый соус и петрушку. Готовьте 8 минут. Снимите с огня и подавайте.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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