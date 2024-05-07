Хотите раскрыть по-новому вкус морепродуктов — попробуйте с каджунским масляным соусом. Готовится очень просто!
Каджунский масляный соус: идеален для морепродуктов
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Каджунский масляный соус — идеально подходит для того, чтобы макать в него морепродукты, например, креветки.
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Guy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 1/2 стакана несолёного сливочного масла
- 2 столовые ложки измельчённого красного лука
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 2 чайные ложки приправы для морепродуктов
- 1 чайная ложка измельчённого чеснока
- 1 чайная ложка острого соуса
- 1/2 чайной ложки сушёной петрушки
Приготовление
Растопите сливочное масло в сотейнике на средне-слабом огне. Добавьте лук, лимонный сок, приправу для морепродуктов, чеснок, острый соус и петрушку. Готовьте 8 минут. Снимите с огня и подавайте.
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