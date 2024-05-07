Хотите раскрыть по-новому вкус морепродуктов — попробуйте с каджунским масляным соусом. Готовится очень просто!

Каджунский масляный соус: идеален для морепродуктов

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Каджунский масляный соус — идеально подходит для того, чтобы макать в него морепродукты, например, креветки.

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Ингредиенты

1/2 стакана несолёного сливочного масла

2 столовые ложки измельчённого красного лука

1 столовая ложка лимонного сока

2 чайные ложки приправы для морепродуктов

1 чайная ложка измельчённого чеснока

1 чайная ложка острого соуса

1/2 чайной ложки сушёной петрушки

Приготовление

Растопите сливочное масло в сотейнике на средне-слабом огне. Добавьте лук, лимонный сок, приправу для морепродуктов, чеснок, острый соус и петрушку. Готовьте 8 минут. Снимите с огня и подавайте.