Тренер Игнатьев рассказал о проблемах, которые он наблюдает у "Зенита" в этом сезоне РПЛ

Тренер Игнатьев уверен, что "Зенит" испытывает физические и психологические проблемы

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил своё мнение о неудачах "Зенита" в последних трёх турах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперт предположил, что игроки петербургской команды испытывают психологические сложности и либо имеют проблемы с физическим состоянием.

Игроки кажутся пресыщенными, и не могут мобилизовать себя на высоком уровне при работе тренерского состава, который понимает, в чем суть проблемы, пишет Газета.Ru.

Несмотря на высокий уровень индивидуального мастерства, команда не может добиться преимущества в технико-тактическом умении, и игры начинают походить на товарищеские матчи.

"Этого сегодня недостаточно. Мы видим, как все команды перекрывают зоны и не дают "Зениту" за счет индивидуального мастерства отдельно взятых игроков добиваться успехов в зоне, откуда забиваются голы. И уже третий матч подряд "Зенит" никак не доберет того, чем он нам запомнился по прошлому чемпионату", — добавил Игнатьев.

В последних трех турах "Зенит" набрал одно очко, сохраняя лидерство в турнирной таблице, но уступая лишь на балл "Динамо" и "Краснодару".

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