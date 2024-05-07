Вторая жена Прилучного раскрыла секрет, как ей удается поддерживать страсть в отношениях

Актриса Зепюр Брутян в своем блоге пообщалась с поклонницами и заверила, что мужчин привлекают загадочные и непредсказуемые девушки. Именно такими качествами артистке удалось покорить сердце своего коллеги Павла Прилучного.
Зепюр дала совет всем девушкам, находящимся в поиске спутника жизни, и заверила, что нужно всегда хранить в себе интригу.
"Потеряете загадку — потеряете интерес", — утверждает Брутян.
Зепюр и Павел поженились в 2022 году, а уже в 2023 стали родителями мальчика, которого назвали Микаэль. У актера также есть двое старших детей от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце.
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