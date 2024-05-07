Вторая жена Прилучного раскрыла секрет, как ей удается поддерживать страсть в отношениях

Актриса Зепюр Брутян смогла покорить Павла Прилучного непредсказуемостью

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Зепюр Брутян в своем блоге пообщалась с поклонницами и заверила, что мужчин привлекают загадочные и непредсказуемые девушки. Именно такими качествами артистке удалось покорить сердце своего коллеги Павла Прилучного.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Зепюр Брутян в Инстаграм is licensed under public domain

Зепюр дала совет всем девушкам, находящимся в поиске спутника жизни, и заверила, что нужно всегда хранить в себе интригу.

"Потеряете загадку — потеряете интерес", — утверждает Брутян.

Зепюр и Павел поженились в 2022 году, а уже в 2023 стали родителями мальчика, которого назвали Микаэль. У актера также есть двое старших детей от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце.

Ранее стало известно, что Меган Маркл стала "посмешищем" в Голливуде.