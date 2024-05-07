Стало известно, как на самом деле относятся к Меган Маркл в США

Герцогиня Сассекская Меган Маркл захотела вернуться в Голливуд и набрала себе кучу проектов, с которыми не справляется. Инсайдер in Touch заявил, что она стала "посмешищем".
Так, компания Lemonada Media, которая заплатила бывшей актрисе деньги за запланированный подкаст, до сих пор не может получить от неё необходимый для запуска контент.
"Меган становится жадной. Она хочет всего и сразу, и это снова оборачивается для неё неприятными последствиями. Она переигрывает и стала всеобщим посмешищем в Голливуде", — сообщил инсайдер.
Казалось, что в приоритете у жены принца Гарри контракт с Netflix, но и в работе со стриминговым гигантом Маркл делает вид, что у неё есть дела поважнее.
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