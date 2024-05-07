Валерий Меладзе на фоне слухов о разводе устроил гастрольный тур по США с Альбиной Джанабаевой

Певец Валерий Меладзе выступил с концертом в США вместе с супругой, экс-солисткой группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой.
В Сети распространилось видео выступления артиста в Майами 5 мая. Интернет-пользователи отметили, что исполнитель скинул несколько лишних килограммов. На сцене он появился в компании псовей супруги, с которой исполнил хит "Притяженья больше нет". При этом на большом экране в этот момент крутили клип на эту песню с участием бывшей жены продюсера Константина Меладзе, украинской певицей Верой Брежневой.
Поклонники Джанабаевой заметили, что исполнительница стала редко появляться в соцсетях и носить обручальное кольцо. На этом фоне появилось предположение, что в семье артистов не все гладко.
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева воспитывают троих детей — сына Константина, сына Луку и дочь Агату.
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