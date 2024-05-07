Валерий Меладзе на фоне слухов о разводе устроил гастрольный тур по США с Альбиной Джанабаевой

Певец Валерий Меладзе отправился на гастроли в США вместе с Альбиной Джанабаевой

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Валерий Меладзе выступил с концертом в США вместе с супругой, экс-солисткой группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой.

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак is licensed under public domain

В Сети распространилось видео выступления артиста в Майами 5 мая. Интернет-пользователи отметили, что исполнитель скинул несколько лишних килограммов. На сцене он появился в компании псовей супруги, с которой исполнил хит "Притяженья больше нет". При этом на большом экране в этот момент крутили клип на эту песню с участием бывшей жены продюсера Константина Меладзе, украинской певицей Верой Брежневой.

Поклонники Джанабаевой заметили, что исполнительница стала редко появляться в соцсетях и носить обручальное кольцо. На этом фоне появилось предположение, что в семье артистов не все гладко.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева воспитывают троих детей — сына Константина, сына Луку и дочь Агату.

Ранее Настасья Самбурская объяснила своё желание петь на сцене.