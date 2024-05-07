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Камбоджа вводит новые правила въезда для туристов: что нужно знать перед поездкой

Камбоджа изменила правила въезда для россиян

1:05
Туризм

Изменены правила въезда в Камбоджу для туристов, включая граждан России, как сообщает Ассоциация туроператоров России в своем Telegram-канале.

Камбоджа изменила правила въезда для россиян
Фото: flickr.com by Bill Abbott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Теперь, начиная с 1 июля, всем туристам необходимо заранее, за семь дней до поездки, оформить электронную карту прибытия Cambodia e-Arrival Card. Оформление карты возможно через официальный сайт или специальное мобильное приложение, доступное для скачивания на этом же сайте.

После регистрации на платформе туристы получают QR-код, который необходимо предъявить при проходе контроля на границе в аэропорту Камбоджи. При отсутствии QR-кода с 1 июля туристам будет отказано во въезде в страну.

В дополнение, сообщается о нововведениях в туристической политике Таиланда: с 1 мая введен новый режим безвизового въезда для россиян, сокращающий срок безвизового пребывания с 90 до 60 дней, по информации от "Радиоточка НСН".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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