Стала известно, почему Риана пропустила ежегодный бал Met Gala

Американская певица Рианна пропустила ежегодный бал Института костюма Met Gala в Нью-Йорке по уважительной причине. Издание People со ссылкой на источник сообщило о болезни знаменитости.
Исполнительница заболела гриппом, хотя незадолго до мероприятия обещала, что появится на красной дорожке в "простом наряде".
Темой благотворительного вечера в 2024 году стала "Сад времени" и была вдохновлена одноименным рассказом Джеймса Баллада. На ковровой дорожке появились звезды первой величины, среди которых отметились российская супермодель Ирина Шейк и бывшая российская теннисистка Мария Шарапова.
Ранее певица Зара показала редкое фото старшего сына.
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.