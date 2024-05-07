Стала известно, почему Риана пропустила ежегодный бал Met Gala

Певица Рианна не появилась на Met Gala по состоянию здоровья

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американская певица Рианна пропустила ежегодный бал Института костюма Met Gala в Нью-Йорке по уважительной причине. Издание People со ссылкой на источник сообщило о болезни знаменитости.

Фото: youtube.com by канал Vogue is licensed under public domain

Исполнительница заболела гриппом, хотя незадолго до мероприятия обещала, что появится на красной дорожке в "простом наряде".

Темой благотворительного вечера в 2024 году стала "Сад времени" и была вдохновлена одноименным рассказом Джеймса Баллада. На ковровой дорожке появились звезды первой величины, среди которых отметились российская супермодель Ирина Шейк и бывшая российская теннисистка Мария Шарапова.

Ранее певица Зара показала редкое фото старшего сына.