Анастасия Волочкова привела доказательства того, что не пользуется фотошопом

Анастасия Волочкова заверила, что не пользуется фотошопом

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Балерина Анастасия Волочкова опровергла обвинения в злоупотреблении фотошопом.

Фото: https://vk.com/volochkova_a?ysclid=lvw7uv7ncr47024020 by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman

Отдыхающая на Мальдивах Волочкова ответила тем, кто заподозрил её в применении фотошопа на снимках.

Она объяснила, что публикует не только фото, но и видео, а для видео, по словам балерины, фотошопа ещё не придумали.

"Вас не поймешь То многие "переживают", что я сильно похудела, и меня надо спасать (помогите себе сами) У меня всё хорошо", — объяснила звезда балета.

Анастасия объяснила, что похудела, когда готовила своё танцевальное шоу.

Ранее сидящая на пальме Волочкова ответила на обвинение в алкоголизме.