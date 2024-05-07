Анастасия Волочкова привела доказательства того, что не пользуется фотошопом

Балерина Анастасия Волочкова опровергла обвинения в злоупотреблении фотошопом.
Отдыхающая на Мальдивах Волочкова ответила тем, кто заподозрил её в применении фотошопа на снимках.
Она объяснила, что публикует не только фото, но и видео, а для видео, по словам балерины, фотошопа ещё не придумали.
"Вас не поймешь То многие "переживают", что я сильно похудела, и меня надо спасать (помогите себе сами) У меня всё хорошо", — объяснила звезда балета.
Анастасия объяснила, что похудела, когда готовила своё танцевальное шоу.
Ранее сидящая на пальме Волочкова ответила на обвинение в алкоголизме.
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.