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Забравшаяся на пальму на Мальдивах Анастасия Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Сидящая на пальме Волочкова отвергла обвинения в алкоголизме

1:06
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, какие напитки она позволяет себе пить на Мальдивах в ответ на призывы лечить её от алкоголизма.

Сидящая на пальме Волочкова отвергла обвинения в алкоголизме
Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public domain

После того, как телеведущая Лера Кудрявцева подняла тревогу и выразила обеспокоенность о судьбе одной из красивейших женщин нашей страны, Волочкова решила доказать, что с ней всё в порядке.

Экс-прима Большого театра забралась на пальму на Мальдивах и рассказала о напитках, которые она потребляет.

"Просекко я не пью вовсе и уже давно. Так что "переживающие" за меня могут успокоиться и заняться собой. На Мальдивах я всегда пью кокосовую воду. Очень полезно. И сама, как обезьянка, забираюсь на пальмы, добывая кокосы!" — написала звезда балета в своём "Инстаграме*".

Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева горько пожалела о том, что попыталась спасти Волочкову.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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