Забравшаяся на пальму на Мальдивах Анастасия Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, какие напитки она позволяет себе пить на Мальдивах в ответ на призывы лечить её от алкоголизма.
После того, как телеведущая Лера Кудрявцева подняла тревогу и выразила обеспокоенность о судьбе одной из красивейших женщин нашей страны, Волочкова решила доказать, что с ней всё в порядке.
Экс-прима Большого театра забралась на пальму на Мальдивах и рассказала о напитках, которые она потребляет.
"Просекко я не пью вовсе и уже давно. Так что "переживающие" за меня могут успокоиться и заняться собой. На Мальдивах я всегда пью кокосовую воду. Очень полезно. И сама, как обезьянка, забираюсь на пальмы, добывая кокосы!" — написала звезда балета в своём "Инстаграме*".
Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева горько пожалела о том, что попыталась спасти Волочкову.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Валерия и Иосиф Пригожин объявили в своих социальных сетях о переезде в Анталию.