Лера Кудрявцева горько пожалела о том, что попыталась спасти Волочкову: "Мы челядь и завистники"

Лера Кудрявцева признала, что зря пыталась помочь Волочковой

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, почему попытки спасти Анастасию Волочкову обречены на неудачу.

Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public domain

Кудрявцева отметила, что проще "стоять в сторонке в белом пальто", чем пытаться кого-то спасти.

"Все всё понимают, но молчат или хихикают", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Она объяснила, что нельзя никому помочь, если человек сам не хочет принимать помощь.

"Она счастлива в своем иллюзорном мире. Ну а мы, что мы челядь и завистники, будем дальше продолжать наблюдать, как пропадает одна из некогда красивейших женщин нашей страны. На наших глазах", — выразила своё сожаление телеведущая.

Ранее Лера Кудрявцева призвала не глумиться над Волочковой, а помочь ей.