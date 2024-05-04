Лера Кудрявцева горько пожалела о том, что попыталась спасти Волочкову: "Мы челядь и завистники"

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, почему попытки спасти Анастасию Волочкову обречены на неудачу.
Кудрявцева отметила, что проще "стоять в сторонке в белом пальто", чем пытаться кого-то спасти.
"Все всё понимают, но молчат или хихикают", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.
Она объяснила, что нельзя никому помочь, если человек сам не хочет принимать помощь.
"Она счастлива в своем иллюзорном мире. Ну а мы, что мы челядь и завистники, будем дальше продолжать наблюдать, как пропадает одна из некогда красивейших женщин нашей страны. На наших глазах", — выразила своё сожаление телеведущая.
Ранее Лера Кудрявцева призвала не глумиться над Волочковой, а помочь ей.
Артист раскрыл подробности личной жизни.