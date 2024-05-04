Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофе с корицей для похудения: поддерживайте форму со вкусом и удовольствием
Как инвалиды могут получить компенсацию за полис ОСАГО: условия и процедура
Тренер по балету посоветовала упражнения для красивой осанки
Спрос на удаленные кладовки резко вырос
Как избавиться от пятен и веснушек на лице
Финансистов будут оценивать по российским стандартам
Пасхальный кулич с грецкими орехами: потрясающе ароматное тесто с пряностями и бренди
Простые способы посадки картофеля
Ветеринары рассказали, как определить аллергию у собаки
Лера Кудрявцева горько пожалела о том, что попыталась спасти Волочкову: "Мы челядь и завистники"

Лера Кудрявцева признала, что зря пыталась помочь Волочковой

0:48
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, почему попытки спасти Анастасию Волочкову обречены на неудачу.

Лера Кудрявцева признала, что зря пыталась помочь Волочковой
Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public domain

Кудрявцева отметила, что проще "стоять в сторонке в белом пальто", чем пытаться кого-то спасти.

"Все всё понимают, но молчат или хихикают", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Она объяснила, что нельзя никому помочь, если человек сам не хочет принимать помощь.

"Она счастлива в своем иллюзорном мире. Ну а мы, что мы челядь и завистники, будем дальше продолжать наблюдать, как пропадает одна из некогда красивейших женщин нашей страны. На наших глазах", — выразила своё сожаление телеведущая.

Ранее Лера Кудрявцева призвала не глумиться над Волочковой, а помочь ей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?

Артист раскрыл подробности личной жизни.

Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Избавляемся от сорняков на клубнике
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева
Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня
"Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова Путь Марии Кюри: из русской гувернантки в лауреаты Нобелевской премии Сергей Лебедев
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Последние материалы
Как избавиться от пятен и веснушек на лице
Финансистов будут оценивать по российским стандартам
Пасхальный кулич с грецкими орехами: потрясающе ароматное тесто с пряностями и бренди
Простые способы посадки картофеля
Ветеринары рассказали, как определить аллергию у собаки
Маргарита Овсянникова планирует пластическую операцию у скандального хирурга
Рассинхронизация разных внутренних часов ухудшает работу мышц
Различия между дорожными знаками "Въезд запрещен" и "Движение запрещено"
Эти известные советские актёры изменили свои фамилии
Стоматологи рассказали, как улучшить здоровье зубов питанием
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников