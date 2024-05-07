С колорадским жуком справляюсь без "химии": опрыскиваю картофель раствором — от вредителям избавляюсь быстро

Как бороться с колорадским жуком

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Для отпугивания колорадских жуков от посадок картофеля применяют различные составы. Один из таких способов — использование горчицы, которая не нравится личинкам жуков. Для приготовления растворов используют следующие методы.

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В 10-литровой ёмкости с отстоянной водой разводят 100 г порошкообразной сухой горчицы и половину стакана 9 % уксуса.

100 г горчицы помещают в подходящую посуду и заливают порошок 2 л отстоянной воды при комнатной температуре. Затем настой выдерживают в течение 2 дней. После этого к отфильтрованному настою добавляют 9 л воды и 50 г жидкого щелочного или хозяйственного мыла.

Также можно приобрести семена белой горчицы и посадить их в междурядьях. Когда растения зацветут, их скашивают и используют в качестве мульчи под картофельными кустами, что также помогает отпугнуть проволочника.