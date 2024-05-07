Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кристина Асмус опубликовала фото с Алтая после новости о третьей женитьбе Харламова
В ГИБДД назвали 6 тонкостей оформления протокола, которые могут стоит очень дорого
Напитки для детоксикации, которые стоит попробовать в этом летнем сезоне
Исследовательская группа обнаружила новое свойство света
Дженнифер Лопес появилась на Met Gala без Бена Аффлека из-за съемок актера
Каджунский масляный соус: идеален для морепродуктов
Актриса Зепюр Брутян смогла покорить Павла Прилучного непредсказуемостью
Ветеринары рассказали, как обезопасить кошку от клеща
Камбоджа изменила правила въезда для россиян
С колорадским жуком справляюсь без "химии": опрыскиваю картофель раствором — от вредителям избавляюсь быстро

Как бороться с колорадским жуком

1:02
Садоводство » Вредители и болезни

Для отпугивания колорадских жуков от посадок картофеля применяют различные составы. Один из таких способов — использование горчицы, которая не нравится личинкам жуков. Для приготовления растворов используют следующие методы.

Как бороться с колорадским жуком
Фото: https://www.flickr.com/photos/vakulenko/14259706934/ by Anton Vakulenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В 10-литровой ёмкости с отстоянной водой разводят 100 г порошкообразной сухой горчицы и половину стакана 9 % уксуса.

100 г горчицы помещают в подходящую посуду и заливают порошок 2 л отстоянной воды при комнатной температуре. Затем настой выдерживают в течение 2 дней. После этого к отфильтрованному настою добавляют 9 л воды и 50 г жидкого щелочного или хозяйственного мыла.

Также можно приобрести семена белой горчицы и посадить их в междурядьях. Когда растения зацветут, их скашивают и используют в качестве мульчи под картофельными кустами, что также помогает отпугнуть проволочника.

Горчица с уксусом против колорадского жука.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров"
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Истеблишмент Польши шокирован бегством известного судьи в Минск Любовь Степушова Французские наёмники в рядах ВСУ. Смерть на чужбине и забвение Дмитрий Плотников Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Последние материалы
Кристина Асмус опубликовала фото с Алтая после новости о третьей женитьбе Харламова
В ГИБДД назвали 6 тонкостей оформления протокола, которые могут стоит очень дорого
Напитки для детоксикации, которые стоит попробовать в этом летнем сезоне
Исследовательская группа обнаружила новое свойство света
Дженнифер Лопес появилась на Met Gala без Бена Аффлека из-за съемок актера
Каджунский масляный соус: идеален для морепродуктов
Актриса Зепюр Брутян смогла покорить Павла Прилучного непредсказуемостью
Как бороться с колорадским жуком
Ветеринары рассказали, как обезопасить кошку от клеща
Камбоджа изменила правила въезда для россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников