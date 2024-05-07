Невероятное зрелище: цветение этого растение затмит даже розу — соцветия крупные и яркие, аромат чувствуется за километр

Посадите на участке лагерстремию

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Лагерстремия, также известная как индийская сирень, — это потрясающее растение, способное стать ярким украшением вашего участка. Принадлежащая к семейству Дербенниковые, она цветёт в течение не менее четырёх месяцев, распространяя свой приятный аромат на значительное расстояние.

Фото: https://www.flickr.com/photos/25902645@N08/3584863665 by Hafiz Issadeen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Лагерстремия может вырасти до размеров дерева, цветёт с июля по октябрь и выдерживает небольшие морозы до -5 градусов. Возможны различные сорта с разной зимостойкостью, включая серию Filli, выдерживающую даже до -30 — 34 градусов.

Цветение Лагерстремии — это невероятное зрелище. Соцветия крупные и яркие, с ароматом, который можно почувствовать на расстоянии. Цветы могут быть красного, розового, белого, фиолетово-сиреневого цвета и других оттенков, что создает красочное впечатление.

Растение также отличается декоративной листвой разных оттенков, включая золотистые, пурпурные и темные цвета. Лагерстремия редко болеет и хорошо переносит обрезку и временную засуху.

Индийская сирень также подходит для комнатного выращивания, особенно карликовые сорта. Ее можно выращивать в виде бонсай или на штамбе. Это красивое и выносливое растение, которое поражает своим обильным и долгим цветением, а также неприхотливостью в уходе.