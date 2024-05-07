Судья что-то знает: поляки отреагировали на бегство Шмидта в Белоруссию

Истеблишмент Польши шокирован бегством известного судьи в Минск

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Истеблишмент Польши шокирован бегством известного судьи в Белоруссию. Если бегут известные люди, то они что-то знают, считают простые поляки.

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Люди бегут из сада-рая Борреля

Судья из Воеводского административного суда в Варшаве Томаш Шмидт попросил политического убежища в Белоруссии и выступил там на пресс-конференции.

Это известная личность в Польше. Два года назад Шмидт выступил на телеканалах TVN24 и "Газета Выборча", где раскрыл подробности конфликта в судейском сообществе.

Шмидт на пресс-конференции в Минске подчеркнул, что "готов сказать правду". По его словам, "Америка хочет втянуть Польшу в войну, а народ выступает "за мир и добрососедские отношения с Белоруссией и Россией".

В Польше в соцсетях пишут, что человек с зарплатой в пять тысяч долларов, действительно, "доведён до ручки" или что-то знает и "скоро мы все побежим". Многие пользователи желают судье удачи и работы на будущее суверенной Польши. Они предполагают, что в Белоруссии Шмидтом будет создано польское правительство в эмиграции, как это сделала Светлана Тихановская в Польше.

Истеблишмент Польши в гневе и растерянности

В истеблишменте Польши присутствует растерянность и гнев на "предателя". Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что это шокирующая новость, и намекнул на связь Шмидта с политическими оппонентами:

"Это шокирует. Я не могу это комментировать, но, вероятно, это был тот, кто участвовал в этих политических кампаниях в течение предыдущего срока". "Я не знаю, от чего убегает Томаш Шмидт. Раньше подобные действия в Польше совершали те, кто боялся ответственности за свои действия. Никто в здравом уме не сбежит в Белоруссию, чтобы стать марионеткой в ​​руках Путина и Лукашенко. Подлец и предатель", — подчеркнул советник президента Польши Станислав Жарин.

Все политики в Польше работают на Кремль?

Среди польских политиков (правящие либералы и консерваторы в оппозиции) началось соревнование, к кому из оппонентов пристегнуть "предателя-судью".

Польский адвокат и политик Роман Гертых в соцсети доказывает его связи с правыми из ПиС и с Россией. Но интернет-пользователи напомнили Гертыху, что Шмидт был очень полезен в последние годы СМИ под патронажем либерала и ныне премьера Дональда Туска. Конечно, не обошлось и предположений, что Шмидт работал на белорусскую разведку.

"Он, безусловно, высокопоставленный государственный чиновник, безусловно, ценный для белорусских и российских служб, и я думаю, что он был для них ценен и раньше", — заявил судья и бывший заместитель министра юстиции Лукаш Пиебяк.

Так Пиебяк прокомментировал слова министра Сикорского, который спросил: "Предатель. Вопрос только в том, с каких это пор?"

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