Летний топ: напитки для борьбы с отечностью и поддержания свежести

Напитки для детоксикации, которые стоит попробовать в этом летнем сезоне

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для поддержания привлекательного внешнего вида необходимо больше, чем просто упражнения в зале или диета. Дополнительная поддержка в виде напитков, которые борются с отечностью, может быть очень полезной. Ниже представлен топ самых эффективных напитков, которые стоит попробовать этим летом.

Фото: commons.wikimedia. org by Jonathan Wilkins is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Лимонная вода: известно, что лимон содержит около восьми видов кислот и относится к ощелачивающим продуктам. Смешайте две столовые ложки лимонного сока со стаканом воды и выпейте утром за 15 минут до завтрака. Этот напиток поможет избавиться от отечности уже через неделю.

Петрушка в чае: чай из петрушки помогает быстро справиться с отеками по всему телу. Просто залейте несколько чайных ложек свежей петрушки стаканом кипятка, дайте настояться около 15 минут, процедите и пейте.

Морс: этот напиток из детства также оказывается действенным в борьбе с отечностью. Вы можете приготовить морс из клюквы или отвар из клюквенных листьев. Просто заварите листья или ягоды по принципу чая и наслаждайтесь напитком.

Кисель из овсянки: не самый вкусный напиток, но его эффект впечатляющий. Овсянка обладает мочегонным эффектом и может помочь справиться с отечностью, а также уменьшить резь в желудке. Просто настойте несколько граммов овсянки, пока не выйдет лишняя жидкость, и употребляйте.