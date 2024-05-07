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Летний топ: напитки для борьбы с отечностью и поддержания свежести

Напитки для детоксикации, которые стоит попробовать в этом летнем сезоне

1:31
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Для поддержания привлекательного внешнего вида необходимо больше, чем просто упражнения в зале или диета. Дополнительная поддержка в виде напитков, которые борются с отечностью, может быть очень полезной. Ниже представлен топ самых эффективных напитков, которые стоит попробовать этим летом.

Напитки для детоксикации, которые стоит попробовать в этом летнем сезоне
Фото: commons.wikimedia. org by Jonathan Wilkins is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
  • Лимонная вода: известно, что лимон содержит около восьми видов кислот и относится к ощелачивающим продуктам. Смешайте две столовые ложки лимонного сока со стаканом воды и выпейте утром за 15 минут до завтрака. Этот напиток поможет избавиться от отечности уже через неделю.
  • Петрушка в чае: чай из петрушки помогает быстро справиться с отеками по всему телу. Просто залейте несколько чайных ложек свежей петрушки стаканом кипятка, дайте настояться около 15 минут, процедите и пейте.
  • Морс: этот напиток из детства также оказывается действенным в борьбе с отечностью. Вы можете приготовить морс из клюквы или отвар из клюквенных листьев. Просто заварите листья или ягоды по принципу чая и наслаждайтесь напитком.
  • Кисель из овсянки: не самый вкусный напиток, но его эффект впечатляющий. Овсянка обладает мочегонным эффектом и может помочь справиться с отечностью, а также уменьшить резь в желудке. Просто настойте несколько граммов овсянки, пока не выйдет лишняя жидкость, и употребляйте.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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