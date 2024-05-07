Не спеши ставить подпись в протоколе: эти 6 моментов могут спасти твои права и кошелек

В ГИБДД назвали 6 тонкостей оформления протокола, которые могут стоит очень дорого

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Многие водители предпочли бы избежать неожиданной встречи с сотрудником дорожно-патрульной службы, особенно если спешат на важное мероприятие, такое как деловая встреча. В случае оформления протокола за нарушение, большинство водителей, узнав о причинах обращения, часто подписывают документ, не углубляясь в подробности. В интервью с njcar. ru сотрудник ГИБДД подчеркнул пять ключевых аспектов при заполнении протокола.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Без внимания к деталям при оформлении, водитель рискует получить не только лишний штраф, но и потерять права.

Важно пройти в служебный автомобиль для правильного оформления документов, убедиться, что протокол заполняет тот инспектор, который зафиксировал нарушение, и следить за тем, чтобы был составлен только один протокол на одно нарушение, согласно нормам закона.

Необходимо на месте проверять точность указанных в протоколе данных: даты, времени, информации о полицейском и о самом водителе, а также точно указать место и время нарушения.

При заполнении протокола водителю следует тщательно прочесть каждый его пункт и удостовериться, что все поля заполнены корректно и без ошибок. Любые исправления должны быть подтверждены подписями обеих сторон и отражены как в оригинале, так и в копии.

Документ должен отражать реальные события. Важно проверить удостоверение инспектора, и подпись о получении копии протокола ставить только после физической передачи копии.

Водителю не следует отказываться от подписания протокола, так как это ключевой элемент в определении его вины. Подписание подтверждает, что водитель ознакомлен с содержанием документа, а отказ может лишить его возможности оспорить обвинения.

Важно не допустить, чтобы инспекторы могли манипулировать данными в протоколе. Нужно всегда указывать реальный адрес проживания, чтобы любые официальные документы, включая повестки в суд, точно достигли водителя.