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Прорыв в физике: как новый вид взаимодействия света и материи может перевернуть солнечную энергетику

Исследовательская группа обнаружила новое свойство света

Наука

Научная команда под руководством химиков из Университета Калифорнии в Ирвайне выявила новый вид взаимодействия света с материей, что может улучшить технологии в сфере солнечной энергии, светодиодов, полупроводниковых лазеров и других областях.

Исследовательская группа обнаружила новое свойство света
Фото: Wikipedia by Leon Brooks is licensed under Public Domain

В публикации в журнале ACS Nano исследователи, в сотрудничестве с Казанским федеральным университетом, описали открытие значительного импульса фотонов, подобного электронному, в нанометровых пространствах в кремнии.

Дмитрий Фишман из Калифорнийского университета отметил, что несмотря на широкое использование кремния в электронике, его оптоэлектронические свойства ограничены из-за его структуры.

Однако, наноструктурированный кремний может излучать свет при воздействии на него видимого излучения, несмотря на длительные дебаты о происхождении этого свечения.

Фишман также сравнил это явление с историческим открытием Артура Комптона, которое подтвердило корпускулярные свойства света и принесло ему Нобелевскую премию. По словам профессора Эрика Потма, новое открытие связано с электронным комбинационным рассеянием, которое ранее наблюдалось только в металлах.

Для своих исследований команда создала кремниевое стекло, обрабатывая его лазером, что приводило к изменениям его структуры и свойств в зависимости от температуры.

Фишман подчеркнул, что это открытие может переопределить наше понимание взаимодействия света и материи и расширить применение традиционных методов оптической спектроскопии в структурных исследованиях, открыв новые возможности в оптоэлектронике и улучшении эффективности солнечных батарей и светоизлучающих устройств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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