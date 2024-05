Прорыв в физике: как новый вид взаимодействия света и материи может перевернуть солнечную энергетику

Научная команда под руководством химиков из Университета Калифорнии в Ирвайне выявила новый вид взаимодействия света с материей, что может улучшить технологии в сфере солнечной энергии, светодиодов, полупроводниковых лазеров и других областях.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks is licensed under Public Domain