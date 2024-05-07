Идеальный соус к пасте: домашний рецепт

Паста — одно из самых популярных блюд в мире, но чтобы она стала по-настоящему вкусной, нужен идеальный соус. В этой статье мы поделимся с вами рецептом домашнего соуса к пасте, который удивит вас своим ароматом и вкусом.
Ингредиенты.
— 2 крупных помидора
— 3 зубчика чеснока
— 1 луковица
— 2 ст. л. оливкового масла
— 1 ст. л. томатной пасты
— 1 ч. л. сахара
— соль, перец, базилик по вкусу
Приготовление.
1. Начнем с подготовки ингредиентов. Помидоры замочите в кипящей воде на 1-2 минуты, затем снимите кожицу и нарежьте их кубиками. Лук и чеснок мелко нарежьте.
2. В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
3. Добавьте томатную пасту и обжаривайте ее вместе с луком и чесноком около 2 минут.
4. Положите в сковороду нарезанные помидоры, посолите, поперчите, добавьте сахар и базилик по вкусу.
5. Тушите соус на медленном огне около 15-20 минут, пока помидоры не станут мягкими и соус не загустеет.
6. После этого можно использовать соус к пасте сразу же или оставить его остывать для более насыщенного вкуса.
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