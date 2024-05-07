Идеальный соус к пасте: домашний рецепт

Секретный рецепт соуса к пасте

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Паста — одно из самых популярных блюд в мире, но чтобы она стала по-настоящему вкусной, нужен идеальный соус. В этой статье мы поделимся с вами рецептом домашнего соуса к пасте, который удивит вас своим ароматом и вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Number55 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты.

— 2 крупных помидора

— 3 зубчика чеснока

— 1 луковица

— 2 ст. л. оливкового масла

— 1 ст. л. томатной пасты

— 1 ч. л. сахара

— соль, перец, базилик по вкусу

Приготовление.

1. Начнем с подготовки ингредиентов. Помидоры замочите в кипящей воде на 1-2 минуты, затем снимите кожицу и нарежьте их кубиками. Лук и чеснок мелко нарежьте.

2. В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.

3. Добавьте томатную пасту и обжаривайте ее вместе с луком и чесноком около 2 минут.

4. Положите в сковороду нарезанные помидоры, посолите, поперчите, добавьте сахар и базилик по вкусу.

5. Тушите соус на медленном огне около 15-20 минут, пока помидоры не станут мягкими и соус не загустеет.

6. После этого можно использовать соус к пасте сразу же или оставить его остывать для более насыщенного вкуса.