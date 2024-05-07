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"К музыке не имеет никакого отношения": Пригожин обрушился с критикой на конкурс "Евровидение"

Продюсер Пригожин заявил, что не смотрит "Евровидение" из-за политизированности шоу

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Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН заявил, что не видит смысла смотреть "Евровидение", так как конкурс превратился в политизированное шоу без смысловой нагрузки.

Продюсер Пригожин заявил, что не смотрит "Евровидение" из-за политизированности шоу
Фото: youtube.com by канал НЕ ПРУСТ is licensed under public domain

Он напомнил, что Россия не принимает участие в международном конкурсе, а сам Пригожин не является новичком в музыкальной индустрии.

"Это банальное, простое, вымученное… К музыке не имеет никакого отношения", — убежден продюсер.

Отмечая возможность создания отечественного аналога — "Интервидения" — Пригожин заверил, что готов присоединиться к конкурсу, "если позовут".

Ранее стало известно, почему Рианна не появилась на Met Gala в этом году.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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