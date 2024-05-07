"К музыке не имеет никакого отношения": Пригожин обрушился с критикой на конкурс "Евровидение"

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН заявил, что не видит смысла смотреть "Евровидение", так как конкурс превратился в политизированное шоу без смысловой нагрузки.
Он напомнил, что Россия не принимает участие в международном конкурсе, а сам Пригожин не является новичком в музыкальной индустрии.
"Это банальное, простое, вымученное… К музыке не имеет никакого отношения", — убежден продюсер.
Отмечая возможность создания отечественного аналога — "Интервидения" — Пригожин заверил, что готов присоединиться к конкурсу, "если позовут".
Ранее стало известно, почему Рианна не появилась на Met Gala в этом году.
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.