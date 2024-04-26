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Астролог назвала знаки зодиака, которые считаются самыми заботливыми мужьями

1:24
Гороскопы

Вирго, Раки, Львы, Тельцы и Козероги часто оказываются наиболее заботливыми супругами, заявила астролог Мария Шенберг.

Астролог назвала знаки зодиака, которые считаются самыми заботливыми мужьями
Фото: unsplash.com by Paul Garcia is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Мужчина-Дева прекрасно разбирается в женской логике, что позволяет избегать громких споров.

"Он предпочтет искренний разговор, в ходе которого удастся найти правильные слова и утешить партнера," — говорит Шенберг.

Рак, по словам астролога, будет буквально носить жену на руках, стараясь выполнить все ее пожелания и брать на себя большую часть бытовых обязанностей.

Лев не пожалеет усилий, чтобы его супруга имела всё самое лучшее, от вещей до условий жизни, включая образование детей. Он стремится, чтобы все восхищались их жизнью.

Телец же является идеальным семьянином, обеспечивающим достаток и уют в доме и стремящимся проводить много времени с супругой, сообщает Москва 24.

"Также стоит отметить, что семейные ужины будут особенно вкусными, так как Тельцы обожают готовить, особенно мясные блюда, и славятся своим гостеприимством," — добавила Шенберг.

Козероги, в свою очередь, делают акцент на материальном благополучии семьи, и им важно, чтобы жена соответствовала их высокому статусу, поддерживая супругу в работе и бизнесе, подытожила эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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