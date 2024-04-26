Общение на языке хвоста: понимайте вашу кошку лучше за 5 минут

Кошки задействуют свои хвосты в разнообразных ситуациях — от поддержания равновесия до маркировки территории. Особенно важна роль хвоста в коммуникации с людьми и другими животными.
В отличие от других сложных форм взаимодействия, "язык хвоста" обычно бывает простым и понятным, отмечает специалист по поведению кошек Кристин Тамбуро.
"Кошки очень социальны, и их хвосты играют ключевую роль в общении", — говорит она.
Прямо вверх
Когда хвост вашей кошки торчит вверх, а шерсть на нём лежит гладко, это знак благополучия. Кошка таким образом выражает удовольствие и комфорт, показывая своё уверенное настроение.
"Вопросительный знак"
Это позитивный жест, сигнализирующий о желании кошки пообщаться. Если хвост изгибается на конце вверх, уделите внимание вашему питомцу: погладьте его и поиграйте — он готов к взаимодействию!
Вздыбленный
Комбинация вздыбленного хвоста и изогнутой спины часто указывает на испуг или чувство угрозы. Обратите внимание на объект, вызывающий такую реакцию у вашей кошки.
Обёрнутый вокруг себя
Когда кошка обвивает себя хвостом, лежа, это может быть знаком боли или недомогания. Следите за поведением животного: его аппетитом, активностью и интересом к играм.
Обхватывает вас
Такое поведение хвоста аналогично человеческим объятиям и часто сопровождается мурлыканьем и трением о вас.
Бьётся, как плеть
Резкие удары хвостом обычно являются индикатором страха или агрессии, предупреждая о необходимости держаться на расстоянии.
Удары
Быстрые удары хвостом могут указывать на раздражение или гнев кошки.
Медленно двигается из стороны в сторону
Это движение хвоста может означать сосредоточенность кошки, например, во время игры или наблюдения за чем-то.
Подёргивается
Такие короткие движения могут быть признаком лёгкого раздражения, поэтому стоит оценить ситуацию и поведение кошки.
Дрожит
Дрожание хвоста обычно связано с возбуждением, например, при встрече с хозяином или другой кошкой.
Для кошек без хвоста важно обращать внимание на другие сигналы, такие как поза, направление взгляда, уши и усы. Чем больше времени проводить с животным, тем лучше вы сможете его понять, подчеркивает Тамбуро.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".