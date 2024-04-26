Общение на языке хвоста: понимайте вашу кошку лучше за 5 минут

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Язык хвостов: что ваша кошка хочет вам сказать

2:33
Зоосфера » Кошки

Кошки задействуют свои хвосты в разнообразных ситуациях — от поддержания равновесия до маркировки территории. Особенно важна роль хвоста в коммуникации с людьми и другими животными.

Язык хвостов: что ваша кошка хочет вам сказать
Фото: Wikipedia by LeaK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В отличие от других сложных форм взаимодействия, "язык хвоста" обычно бывает простым и понятным, отмечает специалист по поведению кошек Кристин Тамбуро.

"Кошки очень социальны, и их хвосты играют ключевую роль в общении", — говорит она.

 

Прямо вверх

Когда хвост вашей кошки торчит вверх, а шерсть на нём лежит гладко, это знак благополучия. Кошка таким образом выражает удовольствие и комфорт, показывая своё уверенное настроение.

"Вопросительный знак"

Это позитивный жест, сигнализирующий о желании кошки пообщаться. Если хвост изгибается на конце вверх, уделите внимание вашему питомцу: погладьте его и поиграйте — он готов к взаимодействию!

Вздыбленный

Комбинация вздыбленного хвоста и изогнутой спины часто указывает на испуг или чувство угрозы. Обратите внимание на объект, вызывающий такую реакцию у вашей кошки.

Обёрнутый вокруг себя

Когда кошка обвивает себя хвостом, лежа, это может быть знаком боли или недомогания. Следите за поведением животного: его аппетитом, активностью и интересом к играм.

Обхватывает вас

Такое поведение хвоста аналогично человеческим объятиям и часто сопровождается мурлыканьем и трением о вас.

Бьётся, как плеть

Резкие удары хвостом обычно являются индикатором страха или агрессии, предупреждая о необходимости держаться на расстоянии.

Удары

Быстрые удары хвостом могут указывать на раздражение или гнев кошки.

Медленно двигается из стороны в сторону

Это движение хвоста может означать сосредоточенность кошки, например, во время игры или наблюдения за чем-то.

Подёргивается

Такие короткие движения могут быть признаком лёгкого раздражения, поэтому стоит оценить ситуацию и поведение кошки.

Дрожит

Дрожание хвоста обычно связано с возбуждением, например, при встрече с хозяином или другой кошкой.

Для кошек без хвоста важно обращать внимание на другие сигналы, такие как поза, направление взгляда, уши и усы. Чем больше времени проводить с животным, тем лучше вы сможете его понять, подчеркивает Тамбуро.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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