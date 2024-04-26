Метеоролог Ильин спрогнозировал отличную погоду в Москве на майских праздниках

Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве на майские праздники

0:45 Your browser does not support the audio element. Эврика

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин дал прогноз на длинные выходные.

Фото: web.archive.org by Андрей Субботин is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Метеоролог объяснил, что погода на майские праздники порадует москвичей. Он отметил, что осадки прекратятся в субботу, а воскресенье будет тёплым и безоблачным.

Ранее синоптик спрогнозировал аномально-жаркую погоду в мае.

1 мая, по словам эксперта, над Москвой сгустятся кучево-дождевые облака, но обойдётся без дождя.

"Температура в среду днём вырастет до 24 градусов тепла, а в ночные часы она составит от 7 до 12 градусов из-за облачности", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".