Метеоролог Ильин спрогнозировал отличную погоду в Москве на майских праздниках

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин дал прогноз на длинные выходные.
Метеоролог объяснил, что погода на майские праздники порадует москвичей. Он отметил, что осадки прекратятся в субботу, а воскресенье будет тёплым и безоблачным.
Ранее синоптик спрогнозировал аномально-жаркую погоду в мае.
1 мая, по словам эксперта, над Москвой сгустятся кучево-дождевые облака, но обойдётся без дождя.
"Температура в среду днём вырастет до 24 градусов тепла, а в ночные часы она составит от 7 до 12 градусов из-за облачности", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".