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В Генконсульстве РФ сообщили, по какой причине в отеле Аланьи умер российский турист

Консульство РФ подтвердило информацию о смерти россиянина в отеле Аланьи

1:40
Туризм

По информации, предоставленной турецкими СМИ, в одном из отелей в Аланье было обнаружено тело российского туриста.

Консульство РФ подтвердило информацию о смерти россиянина в отеле Аланьи
Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Генконсульство России в Анталье подтвердило эту информацию и уточнило, что причиной смерти были "естественные факторы".

Мужчина, приехавший в Турцию с туристической целью, был обнаружен мёртвым вечером 23 апреля на территории отеля. Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, сообщили, что погибший — гражданин России.

Хотя окончательные результаты вскрытия должны быть получены позднее, предварительно установлено, что мужчина скончался естественной смертью, пишет Газета.Ru.

Генконсульство в настоящее время работает над организацией транспортировки тела в Россию.

"Генконсульством установлены контакты с супругой россиянина, турецкими правоохранительными органами и сотрудниками отеля. В настоящее время соответствующая похоронная компания занимается организационными вопросами по отправке тела в Российскую Федерацию", — сообщили российские дипломаты.

Генконсульство России в Анталье готово предоставить необходимую поддержку родным умершего при оформлении всех необходимых документов. Состояние дел отслеживается и контролируется Генконсульством.

По сообщению агентства Anadolu, погибшим оказался 61-летний российский турист Дмитрий Цыганов, которого нашли мёртвым в беседке отеля. Тело было направлено в морг Института судебной медицины Антальи для дальнейших исследований и вскрытия.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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