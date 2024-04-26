В Генконсульстве РФ сообщили, по какой причине в отеле Аланьи умер российский турист

По информации, предоставленной турецкими СМИ, в одном из отелей в Аланье было обнаружено тело российского туриста.
Генконсульство России в Анталье подтвердило эту информацию и уточнило, что причиной смерти были "естественные факторы".
Мужчина, приехавший в Турцию с туристической целью, был обнаружен мёртвым вечером 23 апреля на территории отеля. Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, сообщили, что погибший — гражданин России.
Хотя окончательные результаты вскрытия должны быть получены позднее, предварительно установлено, что мужчина скончался естественной смертью, пишет Газета.Ru.
Генконсульство в настоящее время работает над организацией транспортировки тела в Россию.
"Генконсульством установлены контакты с супругой россиянина, турецкими правоохранительными органами и сотрудниками отеля. В настоящее время соответствующая похоронная компания занимается организационными вопросами по отправке тела в Российскую Федерацию", — сообщили российские дипломаты.
Генконсульство России в Анталье готово предоставить необходимую поддержку родным умершего при оформлении всех необходимых документов. Состояние дел отслеживается и контролируется Генконсульством.
По сообщению агентства Anadolu, погибшим оказался 61-летний российский турист Дмитрий Цыганов, которого нашли мёртвым в беседке отеля. Тело было направлено в морг Института судебной медицины Антальи для дальнейших исследований и вскрытия.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".