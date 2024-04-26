Это растение привлечёт внимание крупными рассеченными листьями длиной до 60 см и мелкими цветками, собранными в соцветия

Почему стоит посадить клещевину

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Клещевина — эффектное растение, идеально подходящее для солитерной посадки, но следует помнить, что оно ядовито. В естественных условиях оно растет в тропических и субтропических зонах, а в России выращивается как однолетник.

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Хотя в некоторых странах с подходящим климатом клещевину считают сорняком, она может стать прекрасным элементом ландшафтного дизайна, если использовать её грамотно.

Растение может достигать до 2 метров в высоту, в дикой природе — до 10 метров. Его особенностью являются крупные рассеченные листья длиной до 60 см и мелкие цветки, собранные в кистевидные соцветия.

При выборе места для посадки следует учитывать удаленность от общественных мест и детских площадок из-за ядовитости растения. Рекомендуется выращивать клещевину на солнечных участках с плодородным и увлажненным грунтом. Растение быстро растет и обладает высокой устойчивостью к заболеваниям.

Клещевина может использоваться как самостоятельное растение или в сочетании с другими видами, такими как георгины, бархатцы и монарда, что придает ландшафту гармонию.