Это растение привлечёт внимание крупными рассеченными листьями длиной до 60 см и мелкими цветками, собранными в соцветия

Клещевина — эффектное растение, идеально подходящее для солитерной посадки, но следует помнить, что оно ядовито. В естественных условиях оно растет в тропических и субтропических зонах, а в России выращивается как однолетник.
Хотя в некоторых странах с подходящим климатом клещевину считают сорняком, она может стать прекрасным элементом ландшафтного дизайна, если использовать её грамотно.
Растение может достигать до 2 метров в высоту, в дикой природе — до 10 метров. Его особенностью являются крупные рассеченные листья длиной до 60 см и мелкие цветки, собранные в кистевидные соцветия.
При выборе места для посадки следует учитывать удаленность от общественных мест и детских площадок из-за ядовитости растения. Рекомендуется выращивать клещевину на солнечных участках с плодородным и увлажненным грунтом. Растение быстро растет и обладает высокой устойчивостью к заболеваниям.
Клещевина может использоваться как самостоятельное растение или в сочетании с другими видами, такими как георгины, бархатцы и монарда, что придает ландшафту гармонию.
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