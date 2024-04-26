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Евгения Медведева публично извинилась перед Валиевой за сказанное ею по поводу дедушки

Фигуристка Медведева принесла извинения Валиевой за ошибку насчёт смерти её дедушки

1:29
Спорт

Российская фигуристка Евгения Медведева публично извинилась перед Камилой Валиевой и её семьей за неправильную информацию, которую она дала в эфире YouTube-шоу "Каток".

Фигуристка Медведева принесла извинения Валиевой за ошибку насчёт смерти её дедушки
Фото: rais.tatarstan.ru by Рустем Кадыров is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В своём извинении Медведева признала, что сообщила о смерти дедушки Валиевой, что оказалось не соответствующим действительности.

В своём телеграм-канале Медведева написала, что она перепутала информацию и попросила прощения у Камилы и её семьи за свои слова.

"Друзья, хочу извиниться за дезинформацию. В выпуске шоу КАТОК я сказала, что дедушка Камилы умер. Это не соответствует действительности. Я помню, что Камила потеряла прародителя. Но это была бабушка. И несколько лет назад. Дедушка, о котором шла речь на съёмке, жив и здоров", — написала Медведева в своём Telegram-канале.

Она признала, что это была дезинформация и подчеркнула важность признания ошибок и принятия ответственности за них.

Медведева также отметила, что первым делом связалась с Валиевой, чтобы извиниться лично.

Евгения Медведева подчеркнула, что она не права и призвала всех быть честными и открытыми, а также заботиться о точности информации, особенно в таких сложных ситуациях. Она выразила свои извинения не только перед Валиевой и её семьей, но и перед зрителями шоу "Каток".

Баттл Ягудина и Авербуха, Медведева ответила Тарасовой, почему Валиевой нет в шоу // Каток #2
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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