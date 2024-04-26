Американская страховая компания UnitedHealth выплатила хакерам 22 млн долларов после масштабной утечки медицинских данных

UnitedHealth заплатила хакерам $22 млн после масштабной утечки данных

1:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

Американская страховая компания UnitedHealth заплатила хакерам 22 миллиона долларов, как утверждают источники, приведенные в отчете "Блумберг". Однако эти меры не избавили компанию от возможных убытков.

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Это было одним из самых масштабных инцидентов утечки медицинских данных в истории. До инцидента UnitedHealth ежегодно обрабатывала медицинские счета на сумму в 2 триллиона долларов, в общем объеме до 15 миллиардов счетов.

После кибератаки компания обнаружила в интернете документы с конфиденциальной информацией о здоровье значительного числа жителей Америки.

В начале недели страховщик заявил, что выплатил выкуп для защиты данных пациентов от публичного раскрытия, следуя своим обязательствам по защите информации. Подробности не были раскрыты. Теперь доходы UnitedHealth могут сократиться на 1,6 миллиарда долларов, хотя основная часть этих расходов, по утверждению компании, является единовременной и не влияет на скорректированные финансовые показатели.