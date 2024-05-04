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Пробуем вырастит хмель на своём огороде

Рассказываем о хмели

1:57
Садоводство » Цветы

Хмель — одно из самых популярных растений среди пивоваров, ведь именно он придаёт напитку оригинальный вкус и аромат. Если у вас есть собственный огород и хочется попробовать вырастить хмель своими руками, то в этой статье мы расскажем вам, как это можно сделать.

Рассказываем о хмели
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Выбор сорта хмеля. Важно выбрать подходящий сорт хмеля для вашего региона и климата. Обычно для выращивания в огороде выбирают сорта, такие как "Сааз", "Альфа" или "Целин".

2. Подготовка почвы. Хмель предпочитает плодородные почвы с хорошей дренажной системой. Поэтому перед посадкой следует хорошо подготовить почву, добавив органическое удобрение.

3. Посадка саженцев. Лучше всего сажать хмель в начале весны или осени. Саженцы следует устанавливать вдоль поддерживающей конструкции, к которой будут привязываться стебли.

4. Поддержка растения. Хмель нуждается в поддержке, чтобы его стебли могли опираться и взбираться вверх. Для этого можно использовать специальные опоры или сетки.

5. Полив и удобрения. Хмель нуждается в регулярном поливе, особенно в период активного роста. Также стоит удобрять растение минеральными удобрениями для обеспечения его полноценного развития.

6. Уборка урожая. Хмель собирают в конце лета или начале осени, когда шишки достигают нужной зрелости. Шишки срываются и высушиваются на сухом и темном месте.

Выращивание хмеля может быть увлекательным и интересным процессом, который принесет вам удовольствие и возможность сделать свое собственное сырье для пивоварения. Надеемся, что наши советы помогут вам успешно вырастить хмель в вашем огороде.

Как выращивать хмель дома
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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