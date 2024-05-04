Шри-Ланка вновь вводит платный въезд для россиян с 1 июня: новые тарифы и условия

Шри-Ланка вводит платные визы для российских туристов

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно сообщениям СМИ Шри-Ланки, власти этой страны планируют вновь ввести плату за въезд для российских туристов с 1 июня. Ранее въезд был бесплатным. Теперь же стоимость визы, включая на въезде и электронную визу, составит для всех туристов 9,4 тыс. рублей, что включает сервисные сборы и комиссию за услуги.

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Стоимость визы удвоилась по сравнению с предыдущей ценой в 4,6 тыс. рублей до ноября 2023 года. Также планируется отмена бесплатного въезда для детей до 12 лет. Однако продлится и срок действия визы: туристы смогут въезжать в Шри-Ланку дважды в течение 60 дней.

Напоминаем, что ранее визовый сбор отменялся для граждан России, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии. Особое внимание к российским туристам обусловлено нарушениями правил пребывания в стране.