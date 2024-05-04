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Шри-Ланка вновь вводит платный въезд для россиян с 1 июня: новые тарифы и условия

Шри-Ланка вводит платные визы для российских туристов

1:04
Туризм

Согласно сообщениям СМИ Шри-Ланки, власти этой страны планируют вновь ввести плату за въезд для российских туристов с 1 июня. Ранее въезд был бесплатным. Теперь же стоимость визы, включая на въезде и электронную визу, составит для всех туристов 9,4 тыс. рублей, что включает сервисные сборы и комиссию за услуги.

Шри-Ланка вводит платные визы для российских туристов
Фото: commons.wikimedia.org by Бернард Ганьон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Стоимость визы удвоилась по сравнению с предыдущей ценой в 4,6 тыс. рублей до ноября 2023 года. Также планируется отмена бесплатного въезда для детей до 12 лет. Однако продлится и срок действия визы: туристы смогут въезжать в Шри-Ланку дважды в течение 60 дней.

Напоминаем, что ранее визовый сбор отменялся для граждан России, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии. Особое внимание к российским туристам обусловлено нарушениями правил пребывания в стране.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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