Певец Хабиб похвастался кубиками на животе: "3 месяца назад я бросил себе вызов"

Певец Хабиб показал кубики на животе: скинул 7 килограммов

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исполнитель хита "Ягода малинка" певец Хабиб объяснил, как добился появления кубиков на животе.

Фото: https://www.instagram.com/xabibkaa by Инсаграм певца Хабиба @vvsokolov is licensed under public doman

Хабиб разместил в своём "Инстаграме"* фото с музыкальной Премии телеканала RU. TV. Согласно дресс-коду праздника, Хабиб явился на светский раут во всём белом. Рубашку певец не стал застёгивать, демонстрируя кубики на животе.

"3 месяца назад я бросил себе вызов: сделать себе кубики пресса и скинул 7 кг. Как думаете у меня получилось?" — написал артист под фото.

На днях певец выпустил новую песню "Мёд" совместно с Артуром Пирожковым (настоящее имя — Александр Ревва).

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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