Певец Хабиб похвастался кубиками на животе: "3 месяца назад я бросил себе вызов"

Исполнитель хита "Ягода малинка" певец Хабиб объяснил, как добился появления кубиков на животе.
Хабиб разместил в своём "Инстаграме"* фото с музыкальной Премии телеканала RU. TV. Согласно дресс-коду праздника, Хабиб явился на светский раут во всём белом. Рубашку певец не стал застёгивать, демонстрируя кубики на животе.
"3 месяца назад я бросил себе вызов: сделать себе кубики пресса и скинул 7 кг. Как думаете у меня получилось?" — написал артист под фото.
На днях певец выпустил новую песню "Мёд" совместно с Артуром Пирожковым (настоящее имя — Александр Ревва).
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.