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Врач назвал истинную причину, по которой подсчёт калорий не всегда приводит к успешному похудению

Врач Люстиг: реакция организма на пищу важнее, чем подсчёт калорий

1:02
Здоровье

Как утверждает эндокринолог Роберт Люстиг, одного лишь подсчёта калорий недостаточно для избавления от излишнего веса. Настоящую причину безуспешных попыток похудеть он озвучил в популярном подкасте британского бизнесмена Стивена Бартлетта, согласно публикации Daily Mirror.

Врач Люстиг: реакция организма на пищу важнее, чем подсчёт калорий
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Люстиг отметил, что 90% людей, которые контролируют калорийность диеты для похудения, сталкиваются с рецидивами и возвращаются к прежнему весу. Это явление он связал с резистентностью к инсулину, возникающей из-за избыточного потребления сахара.

"То, как ваше тело реагирует на пищу, важнее, чем количество потребляемых калорий", — поделился Роберт Люстиг.

Люстиг рекомендует сократить количество потребляемых рафинированных углеводов и добавленного сахара как для похудения, так и для поддержания нового веса. По его мнению, эти изменения в питании со временем улучшат чувствительность клеток к инсулину и упростят процесс снижения веса.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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