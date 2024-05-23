Врач назвал истинную причину, по которой подсчёт калорий не всегда приводит к успешному похудению

Врач Люстиг: реакция организма на пищу важнее, чем подсчёт калорий

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как утверждает эндокринолог Роберт Люстиг, одного лишь подсчёта калорий недостаточно для избавления от излишнего веса. Настоящую причину безуспешных попыток похудеть он озвучил в популярном подкасте британского бизнесмена Стивена Бартлетта, согласно публикации Daily Mirror.

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Люстиг отметил, что 90% людей, которые контролируют калорийность диеты для похудения, сталкиваются с рецидивами и возвращаются к прежнему весу. Это явление он связал с резистентностью к инсулину, возникающей из-за избыточного потребления сахара.

"То, как ваше тело реагирует на пищу, важнее, чем количество потребляемых калорий", — поделился Роберт Люстиг.

Люстиг рекомендует сократить количество потребляемых рафинированных углеводов и добавленного сахара как для похудения, так и для поддержания нового веса. По его мнению, эти изменения в питании со временем улучшат чувствительность клеток к инсулину и упростят процесс снижения веса.