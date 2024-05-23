Врач назвал истинную причину, по которой подсчёт калорий не всегда приводит к успешному похудению

Как утверждает эндокринолог Роберт Люстиг, одного лишь подсчёта калорий недостаточно для избавления от излишнего веса. Настоящую причину безуспешных попыток похудеть он озвучил в популярном подкасте британского бизнесмена Стивена Бартлетта, согласно публикации Daily Mirror.
Люстиг отметил, что 90% людей, которые контролируют калорийность диеты для похудения, сталкиваются с рецидивами и возвращаются к прежнему весу. Это явление он связал с резистентностью к инсулину, возникающей из-за избыточного потребления сахара.
"То, как ваше тело реагирует на пищу, важнее, чем количество потребляемых калорий", — поделился Роберт Люстиг.
Люстиг рекомендует сократить количество потребляемых рафинированных углеводов и добавленного сахара как для похудения, так и для поддержания нового веса. По его мнению, эти изменения в питании со временем улучшат чувствительность клеток к инсулину и упростят процесс снижения веса.
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.