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Ходьба для похудения: простой и эффективный способ улучшить форму

Как изменить свои привычки движения, чтобы избавиться от лишнего жира

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Рецепт хорошей формы и избавления от излишнего веса весьма прост: правильное питание и активность. Хотя не каждый может заставить себя заниматься зарядкой или посещать спортивный зал, есть доступный всем способ поддерживать форму и активность — это ходьба.

Как изменить свои привычки движения, чтобы избавиться от лишнего жира
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under public domain

Обычные прогулки могут помочь избавиться от лишних килограммов и придать ощущение бодрости и активности, если придерживаться нескольких правил, рекомендованных специалистами. Не обязательно проходить десять тысяч шагов в день, как утверждали маркетологи, это просто результат их работы.

Плюсы ходьбы для похудения:

  • Этот вид активности доступен каждому и не требует дополнительного оборудования.
  • Прогулки подходят для людей, которые по состоянию здоровья не могут заниматься другими видами физической активности.
  • Во время прогулок тренируются мышцы ног, ягодиц и спины.
  • Ходьба способствует выделению эндорфинов, что улучшает настроение.
  • Этот вид активности помогает формировать правильную осанку.
  • Прогулки можно сочетать с повседневными делами, такими как прогулка с собакой или поход в магазин.
  • Для эффективного использования ходьбы для похудения важно помнить о длительности и интенсивности тренировки. Ходьба в горку активизирует работу мышц, а смена темпа — то быстрого, то медленного — увеличивает эффективность тренировки. Рекомендуется гулять от 60 до 120 минут в день, разделив это время на две прогулки.
  • Важно также соблюдать правила техники ходьбы и выбирать комфортное время дня для прогулок.

Хотя результат от ходьбы не приходит так быстро, как от занятий в спортивном зале, он будет заметен при ежедневных прогулках и постоянстве в этой привычке.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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