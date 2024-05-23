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Двое жителей Мурманска пытались обмануть страховую компанию, но сами лишились автомобиля и iPhone

Суд изъял у мурманчанина Volvo C60 за попытку мошенничества

Страхование

В Мурманске местный житель был осужден за попытку совершить мошенничество в страховой сфере, сообщил Октябрьский районный суд.

Суд изъял у мурманчанина Volvo C60 за попытку мошенничества
Фото: freepik.com by halayalex is licensed under public domain

Летом 2023 года произошло ДТП, в котором участвовали два автомобиля, виновник не имел полиса ОСАГО. В результате участники аварии решили оформить страховку после факта происшествия, инсценировав повторное ДТП для получения страховой выплаты.

После оформления полиса житель Мурманска подал заявление в страховую компанию на выплату компенсации в 200 тысяч рублей, однако его обман был раскрыт сотрудниками ФСБ.

Суд признал мужчину виновным в попытке мошенничества и вынес решение оштрафовать его на 100 тысяч рублей. В дополнение с осужденного взыскали судебные издержки и конфисковали автомобиль Volvo C60, который использовался в преступлении.

Также в процессе слушаний было удовлетворено ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с досудебным примирением сторон. Несмотря на это, у другого участника ДТП также были изъяты судебные издержки и конфискован iPhone X, использованный им для отправки фотографий с места происшествия через систему, позволяющую оформлять документы о ДТП без участия полиции.

Ранее страховщики разоблачили ещё одного мошенника, инсценировавшего ДТП в Москве для получения второй страховой выплаты.


 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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