Специалисты СК "Гайде" разоблачили мошенника, инсценировавшего ДТП для получения страховой выплаты

СК "Гайде" выявила мошенническую схему с инсценированным ДТП

1:27 Your browser does not support the audio element. Страхование

Специалисты службы экономической безопасности страховой компании "Гайде" выявили мошенническую схему, благодаря которой злоумышленник незаконно получил страховую выплату на основе инсценированного ДТП. В апреле 2024 года вступил в силу обвинительный приговор, по которому мошенника обязали возместить компании весь ущерб и заплатить штраф.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain

В рамках схемы клиент приобрел каско-полис в СК "Гайде" для автомобиля Range Rover. Через месяц он попал на этом автомобиле в ДТП в Финляндии и получил выплату по полису автогражданской ответственности "Зелёная карта", не уведомив об этом "Гайде". Затем автомобиль без ремонта был перевезен в Россию для инсценировки ДТП в Москве, где мошенник сымитировал столкновение с деревом и заявил об убытке в "Гайде".

Эксперты компании, проанализировав записи с камер ГИБДД, установили, что в момент ДТП за рулем был подменный автомобиль. Также они обнаружили доказательства того, что клиент значительно занизил пробег машины и завысил её рыночную стоимость при предстраховом осмотре.

По результатам расследования, проведённого страховщиком, клиенту было отказано в выплате страхового возмещения. После этого он подал иск в суд, но в ходе разбирательств признал свою вину.