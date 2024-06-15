Хлебное мороженое: странно, но очень вкусно

Все любят мороженое, но многим кажется, что приготовить его очень сложно. Это хлебное мороженое вы можете легко приготовить дома.
Фото: flickr.com by Alexander Baxevanis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
5 ломтиков хлеба
200 мл сгущённого молока
1 горсть миндаля
1 нарезанный банан
200 мл йогурта
2 столовые ложки ананасового джема
1 нарезанное яблоко
Приготовление
Возьмите ломтики хлеба и намажьте их джемом. Положите их в миску.
Смешайте йогурт со сгущёнкой.
Нарежьте яблоки и бананы, добавьте их. Хорошенько перемешайте. Затем намажьте эту смесь поверх каждого ломтика хлеба. Добавьте сверху тёртый миндаль и поместите ломтики в морозильную камеру на несколько часов, пока мороженое полностью не застынет. Вкуснейшее мороженое из хлеба готово.