Хлебное мороженое: странно, но очень вкусно

Готовим мороженое из хлеба с джемом

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Все любят мороженое, но многим кажется, что приготовить его очень сложно. Это хлебное мороженое вы можете легко приготовить дома.

Фото: flickr.com by Alexander Baxevanis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

5 ломтиков хлеба

200 мл сгущённого молока

1 горсть миндаля

1 нарезанный банан

200 мл йогурта

2 столовые ложки ананасового джема

1 нарезанное яблоко

Приготовление