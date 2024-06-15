Уникальные следы динозавров в Кисловодске: как город готовится к новому туристическому маршруту

В Кисловодске планируют создать уникальную туристическую достопримечательность на основе следов динозавров, обнаруженных в 1988 году. По словам ученых, трехтонная рептилия передвигалась на двух конечностях.
Эти следы принадлежат травоядному динозавру игуанодону, который жил на Земле около 120-130 миллионов лет назад. Исследования подтвердили, что это первое и единственное обнаружение следов игуанодона в России.
"Кисловодск стал первым и пока единственным местом в стране, где был найден след, подтверждающий обитание игуанодонов на территории России. Это открытие стало настоящей сенсацией. Следы сохранились на редкой породе оолитового известняка", — отметил глава города Евгений Моисеев.
Ученые предложили сделать полимерный слепок отпечатков ног, прежде чем решать, передавать ли их в музей или использовать в качестве туристической достопримечательности. Планируется включить эти следы в маршрут бесплатных экскурсий.
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