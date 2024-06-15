Уникальные следы динозавров в Кисловодске: как город готовится к новому туристическому маршруту

Как Кисловодск стал первым местом в России, где нашли следы динозавров

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Кисловодске планируют создать уникальную туристическую достопримечательность на основе следов динозавров, обнаруженных в 1988 году. По словам ученых, трехтонная рептилия передвигалась на двух конечностях.

Фото: Wikipedia by Jynus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эти следы принадлежат травоядному динозавру игуанодону, который жил на Земле около 120-130 миллионов лет назад. Исследования подтвердили, что это первое и единственное обнаружение следов игуанодона в России.

"Кисловодск стал первым и пока единственным местом в стране, где был найден след, подтверждающий обитание игуанодонов на территории России. Это открытие стало настоящей сенсацией. Следы сохранились на редкой породе оолитового известняка", — отметил глава города Евгений Моисеев.

Ученые предложили сделать полимерный слепок отпечатков ног, прежде чем решать, передавать ли их в музей или использовать в качестве туристической достопримечательности. Планируется включить эти следы в маршрут бесплатных экскурсий.