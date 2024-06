Почему необходимо гладить собак и кошек: ответ врачей

Американские ученые утверждают, что поглаживание домашних животных, таких как собаки, кошки и другие питомцы, следует рекомендовать врачам своим пациентам в качестве антидепрессантов.

Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication