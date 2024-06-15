Почему необходимо гладить собак и кошек: ответ врачей

Эксперты объяснили, почему нужно гладить кошек и собак

Американские ученые утверждают, что поглаживание домашних животных, таких как собаки, кошки и другие питомцы, следует рекомендовать врачам своим пациентам в качестве антидепрессантов.

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Всего пятнадцати минут взаимодействия с питомцем достаточно, чтобы облегчить навязчивые мысли, снизить симптомы депрессии, уменьшить уровень стресса и успокоить нервы.

За время, пока вы будете ласкать своего любимца, уровень кортизола в вашей крови существенно снизится.

В роли пушистого антистресса подойдет любое домашнее животное — кошки, собаки, морские свинки, хомяки или кролики.

Эксперты в области психологии рекомендуют завести домашнего питомца тем, кто страдает от постоянного стресса, переутомления и депрессии.