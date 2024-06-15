Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основатель "Правда.Ру" Вадим Горшенин дал оценку конференции по Украине
Врач Агарвал: свекла богата железом, которое нужно для выработки эритроцитов
Что нужно знать о сроке договора страхования жизни?
Что такое долевое страхование жизни?
ВТБ приостанавливает выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания лимита
Готовим мороженое из хлеба с джемом
Три заболевания, которые отражаются на состоянии ваших волос
Эксперты объяснили, почему нужно гладить кошек и собак
Чем подкормить огурцы в июне?
Эксперт дала советы по покупке старого жилья под инвестиции

Как выгодно вложиться в "убитую" недвижимость

2:29
Экономика

При покупке квартиры в старом фонде не следует ориентироваться исключительно на цены. Важно узнать год постройки дома и проверить состояние перекрытий.

Как выгодно вложиться в "убитую" недвижимость
Фото: Минмособлимущество is licensed under public domain

О том, как выгодно вложиться в старую, но требующую ремонта недвижимость, рассказала изданию "Петербург. Эксперт" аналитик рынка и специалист по недвижимости Алёна Семенюк.

Она рекомендовала выбирать квартиры с железобетонными перекрытиями, так как деревянные или смешанные конструкции могут повлечь значительные расходы. При покупке жилья в старом фонде следует узнать, когда запланирован капитальный ремонт дома.

Также перед сделкой полезно изучить документы по объекту с юристом, так как такие квартиры часто имеют долгую историю смены владельцев. Если квартира коммунальная, сделка потребует согласия всех собственников. Лучше всего, если квартира осталась последней в цепочке продаж.

Если квартира приобретается для флиппинга, нужно провести полную аналитику конкурентной среды, рассчитать расходы на покупку и ремонт, а также чистую прибыль при продаже. Важно не забывать об уплате налога при продаже. Все эти факторы значительно влияют на доходность объекта при перепродаже.

Инфраструктура района также зависит от целевой аудитории. Для студента важно наличие поблизости колледжей, университетов и станции метро. Для семьи решающее значение имеет доступность детских садов, школ, поликлиник и парка.

Семенюк не советует покупать жильё на первом этаже старого здания, так как это может оказаться неликвидной инвестицией. Продажа такой квартиры может занять год и более.

Планировка квартиры должна быть удобной и функциональной, предпочтительно наличие кухни-гостиной и мастер-спальни с личным санузлом. Несущих стен должно быть как можно меньше, а мокрых точек — как можно больше. Интерьер следует адаптировать под современный дизайн, и квартира должна быть полностью укомплектована.

Сегодня покупатели готовы переплачивать за такие удобства, но не хотят тратить время на ремонт. Часто парадная в таких домах находится в плохом состоянии, поэтому правильно будет произвести и её ремонт за свой счет, что существенно увеличит количество желающих приобрести вашу квартиру.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ

В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.

Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Доллар, как мировая резервная валюта, не перестает себя дискредитировать
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Масляные обработки - эффективное и безопасное средство от колорадского жука
Выступлением в МИДе Путин поднял ставки и этим припёр Киев к стенке Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Как нужно готовить брокколи, чтобы сохранить в ней максимум полезных веществ
Стоимость Lada Vesta бьёт рекорды: в России автомобили подорожали почти вдвое
Стоимость Lada Vesta бьёт рекорды: в России автомобили подорожали почти вдвое
Последние материалы
Готовим мороженое из хлеба с джемом
Три заболевания, которые отражаются на состоянии ваших волос
Эксперты объяснили, почему нужно гладить кошек и собак
Ольга Бузова ответила на остроту Николая Баскова
Чем подкормить огурцы в июне?
Солнечная буря на Марсе вывела из строя технику NASA
Хитрости водителей для надежного закрепления присоски на стекле автомобиля
Врач Неронов: вода в море может быть загрязнена болезнетворными бактериями
Пляжный сезон в Азербайджане открыли
Как Кисловодск стал первым местом в России, где нашли следы динозавров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников