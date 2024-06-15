Эксперт дала советы по покупке старого жилья под инвестиции

Как выгодно вложиться в "убитую" недвижимость

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

При покупке квартиры в старом фонде не следует ориентироваться исключительно на цены. Важно узнать год постройки дома и проверить состояние перекрытий.

Фото: Минмособлимущество is licensed under public domain

О том, как выгодно вложиться в старую, но требующую ремонта недвижимость, рассказала изданию "Петербург. Эксперт" аналитик рынка и специалист по недвижимости Алёна Семенюк.

Она рекомендовала выбирать квартиры с железобетонными перекрытиями, так как деревянные или смешанные конструкции могут повлечь значительные расходы. При покупке жилья в старом фонде следует узнать, когда запланирован капитальный ремонт дома.

Также перед сделкой полезно изучить документы по объекту с юристом, так как такие квартиры часто имеют долгую историю смены владельцев. Если квартира коммунальная, сделка потребует согласия всех собственников. Лучше всего, если квартира осталась последней в цепочке продаж.

Если квартира приобретается для флиппинга, нужно провести полную аналитику конкурентной среды, рассчитать расходы на покупку и ремонт, а также чистую прибыль при продаже. Важно не забывать об уплате налога при продаже. Все эти факторы значительно влияют на доходность объекта при перепродаже.

Инфраструктура района также зависит от целевой аудитории. Для студента важно наличие поблизости колледжей, университетов и станции метро. Для семьи решающее значение имеет доступность детских садов, школ, поликлиник и парка.

Семенюк не советует покупать жильё на первом этаже старого здания, так как это может оказаться неликвидной инвестицией. Продажа такой квартиры может занять год и более.

Планировка квартиры должна быть удобной и функциональной, предпочтительно наличие кухни-гостиной и мастер-спальни с личным санузлом. Несущих стен должно быть как можно меньше, а мокрых точек — как можно больше. Интерьер следует адаптировать под современный дизайн, и квартира должна быть полностью укомплектована.

Сегодня покупатели готовы переплачивать за такие удобства, но не хотят тратить время на ремонт. Часто парадная в таких домах находится в плохом состоянии, поэтому правильно будет произвести и её ремонт за свой счет, что существенно увеличит количество желающих приобрести вашу квартиру.