ВТБ временно приостанавливает выдачу кредитов по программе "Ипотека для IT" с 17 июня

Банк ВТБ временно прекратит выдачу кредитов по программе "Ипотека для IT" из-за исчерпания выделенного лимита, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковской сфере.

Фото: Freepik by bedneyimages is licensed under public domain