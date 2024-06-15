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ВТБ временно приостанавливает выдачу кредитов по программе "Ипотека для IT" с 17 июня

ВТБ приостанавливает выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания лимита

Недвижимость

Банк ВТБ временно прекратит выдачу кредитов по программе "Ипотека для IT" из-за исчерпания выделенного лимита, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковской сфере.

ВТБ приостанавливает выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания лимита
Фото: Freepik by bedneyimages is licensed under public domain

Пресс-служба ВТБ подтвердила эту информацию, уточнив, что выдача IT-ипотеки будет приостановлена с 17 июня. "Мы ожидаем решения правительства о дальнейшем финансировании IT-ипотеки. Как только будут приняты соответствующие решения и выделены новые лимиты, мы готовы оперативно возобновить работу по программе", — заявили в банке. В пресс-службе также отметили, что отделения продолжат принимать и рассматривать заявки на ипотеку по всем каналам. Договоры, заключенные до 17 июня, сохранят свою силу, и клиенты смогут оформить сделку на прежних условиях.

По данным источника агентства, совокупный лимит по IT-ипотеке для всех финансовых организаций может быть исчерпан уже в июле, несмотря на то, что госпрограмма утверждена до конца 2024 года. С момента ее запуска в мае 2022 года почти 16 тысяч клиентов ВТБ получили ссуды, а общий объем сделок превысил 154,5 миллиарда рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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