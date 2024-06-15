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Скрытые причины проблем с волосами: что стоит знать о влиянии организма

Три заболевания, которые отражаются на состоянии ваших волос

1:22
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Разбираясь с проблемами волос, мы часто фокусируемся на внешних методах восстановления, но истинные причины могут лежать в других органах организма. Ниже мы рассмотрим три основных заболевания и состояния, которые часто оказывают влияние на здоровье волос.

Три заболевания, которые отражаются на состоянии ваших волос
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain
  1. Анемия: недостаток железа в организме приводит к снижению клеточных функций, что замедляет поступление питательных веществ к волосяным фолликулам. Это может проявляться в ломкости волос и их потере. Вместо того чтобы сосредотачиваться только на внешних уходовых средствах, важно начать лечение с внутренних аспектов организма.
  2. Проблемы с ЖКТ: кишечник играет ключевую роль в усвоении питательных веществ, необходимых для здоровья волос. Нарушения в работе ЖКТ могут привести к дефициту питательных веществ, что отразится на состоянии волос: они становятся матовыми, ломкими и подвержены сечению.
  3. Болезни щитовидной железы: этот орган регулирует выработку гормонов, важных для роста и качества волос. Нарушения в работе щитовидной железы могут привести к ухудшению состояния волос, вызывая их ломкость и потерю. Важно регулярно проверять функцию щитовидной железы, чтобы предотвратить развитие серьезных проблем.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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