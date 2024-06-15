Пляжный сезон в Азербайджане: открытие, сюрпризы погоды и безопасность на воде

Пляжный сезон в Азербайджане открыли

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Азербайджане стартовал пляжный сезон, и у жителей страны уже есть планы на выходные: море, солнце и белый песок. Об этом сообщает корреспондент телеканала "МИР 24" Нигяр Золина.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Несмотря на официальное открытие пляжного сезона, погода преподнесла отдыхающим сюрприз — в Баку ветер, поднимающий волны на Каспийском море. Однако это не останавливает желающих искупаться.

Среди отдыхающих много туристов. Например, Рамиль Гулиев решил показать жене и сыну свою родину. Они в Баку всего три дня и первым делом отправились к морю.

"Пришли на море и были приятно удивлены, не ожидали, что здесь так хорошо. Вода чистая и теплая, можно купаться с детьми — неглубоко, можно далеко зайти и не утонуть", — поделился Рамиль Гулиев.

Валентина Гаджиева по совету врача принимает только солнечные ванны. Однако даже без купания отдых у моря полезен.

"Доктора говорят: берите детей и дружите с морем — это здоровье. Чем больше бываешь на море, тем меньше зимой болеешь. Это же замечательно", — отметила жительница Баку Валентина Гаджиева.

Все общественные пляжи в Азербайджане оборудованы бесплатными лежаками с зонтиками, раздевалками и душевыми. С 9 утра до 8 вечера на пляжах дежурят спасатели, которые контролируют ситуацию с вышек и обследуют акваторию на катерах.

"Наша первоочередная задача — безопасность граждан. Летом море — популярное место отдыха. Напоминаем, что плавать после восьми вечера опасно. Входить в воду в нетрезвом состоянии строго запрещено. Детям до 13 лет можно купаться только под присмотром родителей. Кроме того, при скорости ветра более 10 м/с купание запрещено", — напомнил старший инспектор отдела Государственной службы надзора за маломерными судами и спасения на водах Фарид Ильхамоглу.

В рамках подготовки к летнему сезону Министерство здравоохранения и Министерство экологии Азербайджана провели мониторинг пляжей. Исследования показали, что вода соответствует всем нормам. Незначительное загрязнение из-за сточных вод выявили только на северном и южном побережье Баку. На этих пляжах плавание запрещено.