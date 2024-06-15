Погода на Марсе вывела из строя технику NASA: самая мощная за 12 лет солнечная буря помешала учёным

Солнечная буря на Марсе вывела из строя технику NASA

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Марсоход NASA Curiosity зафиксировал своими камерами самую мощную за 12 лет наблюдений солнечную бурю на Марсе.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Инженеры NASA заранее готовили технику к предстоящей буре, однако уровень радиации оказался настолько высоким, что на целый час вышла из строя камера зонда Mars Odyssey, отвечающая за ориентацию аппарата в пространстве. Одной из причин этого сбоя стало полярное сияние, возникшее на Красной планете в результате бурь, сообщает Space.com.

Основным источником солнечных бурь стала активная область AR3664, представлявшая собой интенсивный узел магнитного потока на Солнце, содержащий десятки солнечных пятен. Эти пятна высвободили большое количество мощных вспышек и корональных выбросов массы (КВМ), которые сначала достигли Земли, а затем, по мере вращения Солнца, добрались до Марса.

Специалисты NASA отметили, что уровень радиации, вызванный этими бурями, был настолько высок, что его воздействие на человека можно сравнить с 30 рентгеновскими снимками грудной клетки, сделанными подряд.