Что такое долевое страхование жизни?

1:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

Долевое страхование жизни — это вид страхования, при котором страховая компания и клиент совместно инвестируют в фонд. Страховая компания управляет этими средствами и вкладывает их в различные активы с целью получения прибыли.

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Часть прибыли от инвестиций выплачивается клиенту в виде дополнительного инвестиционного дохода. При этом основная сумма инвестиций остаётся неизменной и обеспечивает выплату страховой суммы при наступлении страхового случая.

Долевое страхование жизни может быть как накопительным, так и инвестиционным. В первом случае клиент получает гарантированный доход, а во втором — доход зависит от результатов инвестирования.

При долевом страховании жизни важно внимательно изучить условия договора, чтобы понимать все риски и возможности этого вида страхования. Также стоит обратить внимание на репутацию страховой компании и её опыт работы на рынке.