Что нужно знать о сроке договора страхования жизни?

1:29 Your browser does not support the audio element. Страхование

С одной стороны, чем меньше срок страхования, тем ниже стоимость полиса. С другой стороны, при продлении договора или заключении нового стоимость (страховой взнос) может увеличиться, а страховая сумма (лимит ответственности страховой компании) — уменьшиться.

Если вы пропустите срок продления или заключения нового договора, а затем произойдёт страховой случай, вам придётся искать другие источники финансирования для возмещения вреда здоровью или жизни.

Важно отметить, что если у вас диагностируют критическое заболевание (инфаркт, инсульт, онкологию и т. д.) или инвалидность, то любая страховая компания откажет вам в страховке. Поэтому заключение договора страхования жизни на длительный срок позволяет сохранить этот инструмент в качестве источника финансирования даже при постановке диагноза во время действия договора.

Ещё один важный момент — это ваша платёжеспособность. Выбирая накопительную программу страхования жизни и ориентируясь на свои высокие доходы на момент заключения договора, вы можете столкнуться с трудностями при внесении очередного платежа, если ваша платёжеспособность ухудшится. В такой ситуации вам могут помочь такие опции, как отсрочка платежа и финансовые каникулы. При этом страховка будет действовать, и в случае наступления страхового случая вы получите страховую выплату.