Ольга Бузова отреагировала на язвительную шутку Николая Баскова: "Иногда лучше молчать"

Ольга Бузова ответила на остроту Николая Баскова

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова посоветовала певцу Николаю Баскову, который подколол её на премии "Муз-ТВ", держать язык за зубами.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Звезда "Дома-2" не оставила без внимания язвительную шутку Николая Баскова, который заявил, что Ольга Бузова явилась на публичное мероприятие в слишком закрытом наряде.

В этой остроте публика без труда считала намёк на недавний скандал с Ольгой Бузовой после её выступления в Башкортостане. Тогда внешний вид звезды показался общественности чрезмерно вызывающим.

Бузова записала ответ Баскову и опубликовала его в личном Telegram-канале. Она отметила, что, несмотря на статус ведущего и наличие микрофона в руках, иногда лучше молчать, чем говорить.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова отправилась на премию "Муз-ТВ" в образе шальной императрицы.