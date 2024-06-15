Ольга Бузова отреагировала на язвительную шутку Николая Баскова: "Иногда лучше молчать"

Ольга Бузова посоветовала певцу Николаю Баскову, который подколол её на премии "Муз-ТВ", держать язык за зубами.
Звезда "Дома-2" не оставила без внимания язвительную шутку Николая Баскова, который заявил, что Ольга Бузова явилась на публичное мероприятие в слишком закрытом наряде.
В этой остроте публика без труда считала намёк на недавний скандал с Ольгой Бузовой после её выступления в Башкортостане. Тогда внешний вид звезды показался общественности чрезмерно вызывающим.
Бузова записала ответ Баскову и опубликовала его в личном Telegram-канале. Она отметила, что, несмотря на статус ведущего и наличие микрофона в руках, иногда лучше молчать, чем говорить.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова отправилась на премию "Муз-ТВ" в образе шальной императрицы.
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