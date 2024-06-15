Россиян предостерегли от заражения инфекциями, которыми можно заразиться при плавании в море

Контакт с морской водой может быть причиной различных заболеваний, включая инфекции пищеварительного тракта и ушные воспаления. Плавание в море увеличивает вероятность заражения болезнетворными бактериями, которые могут присутствовать в воде.
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В интервью для РИАМО врач-инфекционист АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов указал на проблему загрязнения морской воды, подчеркнув, что это является важным вопросом даже для развитых стран. Он объяснил, что морская вода может содержать бактерии, вирусы, химические вещества и другие загрязнители, контакт с которыми может привести к инфекциям и различным заболеваниям.
По словам Неронова, такие факторы, особенно при отсутствии должной очистки воды, могут серьёзно угрожать здоровью людей.
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