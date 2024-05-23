Самое интимное место на теле кошки: почему пушистик не разрешает его трогать

Ветеринары ответили, почему кошка не дает трогать живот

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Открытый живот у кошки — это высший знак доверия к хозяину.

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Однако гладить кошку по животу категорически нельзя. Объясним, почему.

Почему кошкам не нравится, когда трогают их живот Живот у кошки является самым уязвимым местом. Известно, что во время драки кошка ложится на спину, показывая противнику, что сдается и больше не представляет опасности.

Когда кошка показывает живот хозяину, она демонстрирует, что чувствует себя в безопасности и полностью доверяет ему.

Но если хозяин попытается погладить кошку по животу, она начнет инстинктивно защищать его лапами. К тому же, прикосновения к животу кошке неприятны, так как это гиперчувствительное место.