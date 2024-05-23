Самое интимное место на теле кошки: почему пушистик не разрешает его трогать

Открытый живот у кошки — это высший знак доверия к хозяину.
Однако гладить кошку по животу категорически нельзя. Объясним, почему.
Почему кошкам не нравится, когда трогают их живот Живот у кошки является самым уязвимым местом. Известно, что во время драки кошка ложится на спину, показывая противнику, что сдается и больше не представляет опасности.
Когда кошка показывает живот хозяину, она демонстрирует, что чувствует себя в безопасности и полностью доверяет ему.
Но если хозяин попытается погладить кошку по животу, она начнет инстинктивно защищать его лапами. К тому же, прикосновения к животу кошке неприятны, так как это гиперчувствительное место.
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