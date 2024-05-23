Организаторы объявили беговую столицу России по итогам полумарафона "Забег.РФ"

Назван город, получивший звание беговой столицы России по итогам "Забега.РФ"

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Магадан стал беговой столицей России впервые после прошедшего 19 мая полумарафона "ЗаБег.РФ".

Фото: commons.wikimedia.org by Гражданка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Участники магаданского забега суммарно преодолели более 3,8 тысяч километров, что стало лучшим результатом среди всех других городов. Нижний Новгород занял второе место, а Липецк — третье.

Радость в Магадане после получения этого звания была особенно велика, так как они стремились к этому званию уже четыре года. Предыдущие попытки всегда оказывались на втором месте, но в этот раз они наконец-то добились победы, несмотря на непростые погодные условия.

Руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу поздравила всех участников, организаторов, волонтеров и тренеров, которые принимали участие в магаданском забеге "ЗаБег.РФ".

В награду Магадан получит переходящий Кубок, на котором будут выгравированы победители прошлых лет. Награждение пройдет на Петербургском международном экономическом форуме при участии Министра спорта России Михаила Дегтярева и руководителя проекта Ксении Шойгу.

Ранее беговой столицей России по итогам полумарафона "ЗаБег.РФ" была Казань, которая дважды побеждала в этой номинации. В списке победителей также значатся Владивосток, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Липецк. Эта победа стала большим достижением для Магадана.