Организаторы объявили беговую столицу России по итогам полумарафона "Забег.РФ"

Магадан стал беговой столицей России впервые после прошедшего 19 мая полумарафона "ЗаБег.РФ".
Участники магаданского забега суммарно преодолели более 3,8 тысяч километров, что стало лучшим результатом среди всех других городов. Нижний Новгород занял второе место, а Липецк — третье.
Радость в Магадане после получения этого звания была особенно велика, так как они стремились к этому званию уже четыре года. Предыдущие попытки всегда оказывались на втором месте, но в этот раз они наконец-то добились победы, несмотря на непростые погодные условия.
Руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу поздравила всех участников, организаторов, волонтеров и тренеров, которые принимали участие в магаданском забеге "ЗаБег.РФ".
В награду Магадан получит переходящий Кубок, на котором будут выгравированы победители прошлых лет. Награждение пройдет на Петербургском международном экономическом форуме при участии Министра спорта России Михаила Дегтярева и руководителя проекта Ксении Шойгу.
Ранее беговой столицей России по итогам полумарафона "ЗаБег.РФ" была Казань, которая дважды побеждала в этой номинации. В списке победителей также значатся Владивосток, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Липецк. Эта победа стала большим достижением для Магадана.
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